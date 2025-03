Grosse mauvaise nouvelle dans la famille Zidane

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane a assisté en mode incognito au derby andalou entre ses deux fils, en D2 espagnole. Un match qui s'est mal terminé.

Très discret en ce qui concerne sa vie personnelle et professionnelle, Zinedine Zidane était pourtant attendu de pied ferme en Andalousie ce dimanche après-midi. Un peu plus de 130 kilomètres séparent les deux villes, dont les clubs évoluent tous les deux en deuxième division, au milieu de tableau. Un match donc forcément très attendu par les supporters, et notamment par Zinedine Zidane. La légende du football français possède en effet un fils dans chaque équipe. Luca est le gardien de but de Grenade, tandis que Théo évolue au milieu de terrain à Cordoue. L’équipe locale de Cordoue s’est imposée 5-0, ce qui est forcément un score qui ne peut pas faire deux heureux dans une même famille.

Blessure sérieuse pour Luca Zidane ?

Mais surtout, Zizou a vu Luca se blesser sur une sortie à cinq minutes de la fin, sans pouvoir terminer le match. Une grave blessure est redoutée, notamment aux ligaments déjà touchés en début de saison. Selon L’Equipe, c’est une fin de saison qui se dessine pour Luca, laissant son père au visage fermé dans les tribunes. Zidane avait tout fait pour être discret. Bien que présent la veille en Andalousie, il avait attendu les dernières minutes pour se faufiler en loges sous une capuche, une casquette et des lunettes de soleil, et suivre la rencontre de loin avec son épouse Véronique. Au coeur des 20.000 supporters locaux, le champion du monde 1998 ne gardera donc pas un bon souvenir du terrain de Cordoue, où il avait été expulsé lors d’un match avec les espoirs français contre l’Espagne en 1991, se remémore L’Equipe. Décidément.