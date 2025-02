Bellingham dévoile le meilleur joueur du Real Madrid, ce n’est pas Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La star du Real Madrid est plus que jamais Kylian Mbappé, mais il y a plus fort que lui au sein de la Maison Blanche, affirme haut et fort Jude Bellingham.

Impressionnant ce mercredi soir face à Manchester City, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid d’écarter un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. La démonstration de l’attaquant français, auteur d’un triplé, a mis la tête sous l’eau d’une formation anglaise qui a perdu de sa superbe ces derniers mois. Forcément, les Unes des journaux européens se tournent tous vers l’ancienne gloire du PSG, et à juste titre après une telle performance. Mais pas Jude Bellingham. Encore une fois très précieux au milieu de terrain même s’il occupe plus un rôle dans l’ombre que par le passé, l’Anglais a tenu à mettre en avant un autre joueur que Kylian Mbappé. Pour l’ancien du Borussia Dortmund, le niveau de Rodrygo en fait le joueur majeur du Real Madrid en ce moment. Un élément dont on ne parle pas assez à ses yeux.

Et il ne joue même pas à sa place...

Bellingham to Vinicius Jr. Vinicius Jr to Rodrygo. Rodrygo to Mbappé. Goal. ⭐️ pic.twitter.com/2l4xOHsZ7J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2025

« Rodrygo est tellement sous-côté. Pour moi, je pense que c’est probablement le joueur le plus talentueux et le plus technique de l’équipe. Les choses qu’il arrive à faire avec un ballon… Quand on joue entre nous, il fait des trucs même nous on se demande comment il fait ça. Si j’essaye de faire ce qu’il fait je vais me tordre la cheville à tous les coups. C’est un plaisir de jouer avec lui. C’est celui qui va se sacrifier le plus pour l’équipe. Il est important de rappeler que sa position de prédilection est de jouer à gauche, et il joue à droite pour l’équipe. Défensivement, il travaille beaucoup et ne se plaint jamais », a livré Jude Bellingham au micro de Thierry Henry sur CBS. Des compliments qui vont permettre de mettre en lumière le talent du Brésilien, aussi discret qu’indispensable dans ce Real Madrid.