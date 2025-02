Esp ‍: Le dictateur Messi règne sans partage au Barça

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone a tourné la page Lionel Messi avec une nouvelle équipe jeune et talentueuse. Néanmoins, l'ombre du génie argentin plane encore sur la Catalogne. Quatre ans après son départ, la Pulga squatte toujours la boutique du club.

Il y a encore peu de temps, les supporters du FC Barcelone craignaient l'avenir sans Lionel Messi. Présent en équipe première de 2004 à 2021, l'octuple Ballon d'Or a incarné et surtout porté le Barça comme personne avant lui. Malgré son immense talent, l'Argentin est désormais oublié sur le plan sportif. En effet, les Blaugranas ont retrouvé une équipe compétitive depuis plusieurs mois avec Robert Lewandowski, Pedri, Gavi, Raphinha et surtout Lamine Yamal. Le jeune international espagnol de 17 ans brûle les étapes et marche dans les pas de Lionel Messi.

Messi plus populaire que Yamal chez les supporters

Yamal est déjà devenu le chouchou des supporters catalans. Cependant, il n'arrive pas encore à rivaliser avec son aîné argentin. Messi accapare toujours l'attention des amoureux du club et ce sont les maillots qui en donnent la meilleure preuve. Le quotidien espagnol AS s'est intéressé au flocage des tuniques catalanes. Lionel Messi est le nom le plus apposé à l'arrière des maillots 2024-2025. La Pulga devance Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Raphinha et Pedri complètent le top 5.

The promise of what’s to come. pic.twitter.com/QYIh2WXOBs — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2025

Une performance non négligeable pour le joueur de l'Inter Miami, parti de Barcelone il y a près de quatre années déjà. En effet, le nom de l'Argentin ne peut plus être proposé dans les boutiques officielles du FC Barcelone. Les supporters qui passent par les commerces grand public font donc l'effort de demander le flocage Messi sur leurs tuniques du Barça. L'exploit est d'autant plus fort que Lamine Yamal suscite un vrai engouement des supporters. Le maillot du jeune prodige est régulièrement en rupture de stock dans les boutiques officielles. Mais, même pour un crack comme Yamal, il est difficile de rivaliser avec une légende intemporelle comme Lionel Messi.