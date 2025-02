Esp ‍: Vinicius fait exploser le vestiaire du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Privé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a galéré pour se qualifier en demi-finale de la Coupe du Roi, mercredi soir à Leganès. Pour ne rien arranger, Vinicius Junior a fait éclater de colère son capitaine Luka Modric.

Malgré son statut de meilleur joueur du monde ou presque, Vinicius Junior fait de plus en plus jaser au Real Madrid. Les suspensions à répétition de l’international brésilien mettent le club merengue en rogne, car l’attitude de l’attaquant de 24 ans laisse trop souvent à désirer entre provocations, embrouilles avec les adversaires et contestations face aux arbitres. Jeudi soir à Leganès, Vinicius Junior a débuté sur le banc mais peu de temps après son entrée en jeu, l’ailier gauche s’est fait remarquer.

Cette fois, pas d’embrouille avec l’arbitre ni avec un adversaire… mais une attitude déplacée à l’encontre de son capitaine Luka Modric. Alors que l’international croate demandait à son jeune coéquipier plus d’implication défensive, ce dernier a semblé lui répondre en soupirant avec un geste des bras. Luka Modric n’a pas apprécié et la colère est montée d’un cran, ce que Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse après la laborieuse qualification de son équipe grâce à un but dans les derniers instants (2-3).

La tension monte entre Vinicius et Modric

« Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si Modric a dit quelque chose, alors nous devons le respecter. Je suis toujours d'accord avec Luka Modric » a botté en touche (comme souvent) l’entraîneur des Merengue. De son côté, le capitaine croate a tenté de déminé la bombe. « Ce sont des choses du football, vous voyez tout ce que vous ne devriez pas voir » a-t-il glissé. Reste que Vinicius n’a pas célébré le but vainqueur de Gonzalo Garcia et que l’international brésilien a pris la direction des vestiaires dès le coup de sifflet final sans prendre le temps de saluer ses coéquipiers et ses adversaires, l’air grave. Preuve que plus rien ne tourne rond pour « Vini » au Real Madrid alors que l’Arabie Saoudite continue de lui faire les yeux doux dans l’optique du prochain mercato estival.