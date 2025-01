Dani Olmo ne jouera plus au Barça

Dans : Liga.

Incroyable situation au Barça, puisque Dani Olmo est bien parti pour ne plus jouer avec le club catalan pour cette saison. Ou pour toujours.

L’Espagne ne parle que des atermoiements financiers du FC Barcelone en ce début d’année 2025. L’enregistrement provisoire de Dani Olmo comme joueur du Barça pour cette saison a pris fin au 31 décembre, et malgré ses belles paroles, Joan Laporta n’a apporté aucune garantie financière d’une amélioration de la situation économique du club catalan. Résultat, ce vendredi après-midi, El Desmarque révèle que dans les bureaux de la Liga, les espoirs de voir Dani Olmo continuer la saison avec le FC Barcelone sont pratiquement nuls. Juridiquement, la Ligue espagnole se doit de respecter le règlement et ne prévoit pas de faire une nouvelle dérogation de licence pour l’international espagnol, une seule étant possible par saison.

Alors à moins de faire d’énormes ventes de joueurs dans les joueurs qui viennent pour permettre au Barça d’être en règle avec la loi du « 1 pour 1 » sur les nouvelles recrues, Dani Olmo ne pourra plus jouer chez les Blaugrana cette saison. Dès lors, selon le journal espagnol, deux options s’offrent à lui : soit il reste six mois dans les tribunes et ne jouera donc pas avant la saison 2025-2026. Soit il fait marcher la clause dans son contrat lui permettant d’être libre si jamais le FC Barcelone n’arrive pas à l’inscrire dans le championnat espagnol. C’est une sortie en théorie possible depuis le 1er janvier 2025, mais le milieu offensif a fait savoir qu’il avait confiance en ses dirigeants pour trouver une solution. Mais le temps va commencer à manquer alors que le mois de janvier débute et que la Liga va reprendre ce week-end.