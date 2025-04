Esp ‍: Madrid battu par Valence, le Barça peut s'envoler

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En s'inclinant à domicile (1-2) ce samedi face à Valence, le Real Madrid pourrait se retrouver à six points du FC Barcelone en Liga, si le Barça bat le Betis Séville ce samedi soir.

C'est peut-être le tournant de la saison en Espagne, puisque face à ses supporters, l'équipe de Carlo Ancelotti est tombée (1-2) contre Valence. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1) à l'entame du temps additionnel, les visiteurs ont arraché les trois points grâce à un but de Duro (90e+5). Un résultat également marqué par un gros raté de Vinicius Jr sur un penalty. Avec cette défaite, Kylian Mbappé et ses coéquipiers risquent de pointer à six longueurs du FC Barcelone, si les Catalans s'imposent à domicile dans la soirée contre le Betis Séville.