Real ‍: 9 matchs joués cette saison, il gagne plus que Vinicius

Par Mehdi Lunay

Dévoilé il y a quelques jours, le classement des salaires de Ligue 1 a fait parler au PSG. C'est la même chose en Espagne concernant le Real Madrid. Si Kylian Mbappé domine logiquement chez les Merengues, le rang décevant de Vinicius interroge.

En 2025, les meilleurs joueurs de la planète football sont constamment comparés les uns aux autres. Sportivement, les statistiques en buts et passes décisives ont pris une importance considérable. Il faut dire qu'elles sont souvent déterminantes dans l'obtention du Ballon d'Or. Cependant, le fort égo des stars est aussi sensible à des données extérieures au terrain. C'est le cas de l'argent gagné, que ce soit via les sponsors ou le salaire versé par le club. Au Real Madrid plus qu'ailleurs, la rémunération influe directement sur la hiérarchie au sein du vestiaire.

Vinicius et Bellingham gagnent moins qu'Alaba

Les Merengues ne manquent pas de forts caractères dans leur équipe avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham. Autant dire que le classement des salaires peut générer de la tension à Madrid. Selon le site Football Transfers, le capitaine de l'Equipe de France est le Madrilène le mieux payé. Arrivé l'été dernier du PSG, il touche 31,25 millions d'euros de salaire par an pour un contrat qui court jusqu'en 2029. Son dauphin au Real est bien plus étonnant puisqu'il s'agit de David Alaba.

Longuement blessé ces derniers mois, le défenseur autrichien de 32 ans touche 22,5 millions d'euros annuels pour un contrat valide jusqu'en 2026. Pas mal pour un joueur qui n'a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il devance Jude Bellingham et Vinicius Jr, rémunérés 21 millions d'euros sur l'année tous les deux. Un chiffre étonnant pour le Brésilien, véritable leader du Real depuis plusieurs années et qui revendiquait le Ballon d'Or à l'automne dernier. Ce n'est pas forcément un signal positif envoyé à un joueur ardemment convoité par l'Arabie Saoudite, laquelle veut multiplier par 10 le salaire du Brésilien l'été prochain.