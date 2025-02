Real ‍: Courtois choqué par le racisme en Espagne

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée en Espagne du côté du Real Madrid, Vinicius Jr se plaint de racisme envers sa personne. Un phénomène bien réel pour son coéquipier Thibaut Courtois.

Vinicius Jr s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid depuis quelque temps. Rien n'était gagné à son arrivée, d'autant que le Brésilien avait du mal à s'adapter à un nouveau pays et un nouveau football. Mais Vinicius Jr a du caractère et n'hésite plus à le montrer. Problème, cela dérange en Espagne. L'ailier passe pas mal de son temps à pester contre les arbitres mais aussi à provoquer les fans adverses quand il en a l'occasion. Difficile de penser qu'il le fait gratuitement. De son côté, Vinicius Jr affirme être victime de provocations mais aussi de racisme décomplexé lorsque le Real Madrid évolue loin de ses bases. De quoi laisser dubitatifs certains en Espagne (malgré les preuves). Pour Thibaut Courtois, tout ce que dit son coéquipier est pourtant vrai.

Courtois soutient Vinicius Jr à 100%

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thibaut Courtois (@thibautcourtois)

Lors d'un échange sur le sujet sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, le Belge a en effet confessé : « Avec tout ce qui s’est passé, ce n’est pas facile pour lui d’aller dans tous les stades. Si tu viens à l’un de nos matchs à l’extérieur, dès la première minute ils le sifflent, ils lui crient dessus, ils essaient de le sortir du match, de le rendre fou, mais je pense qu’il a appris à gérer ça. Comme Cristiano et Messi ont dû le faire, parce qu’un défenseur intelligent essaiera toujours de les déranger.

J’aime une bonne ambiance dans un stade et j’aime quand il y a une grande rivalité, mais si vous entendiez ce que nous entendons parfois dans certains stades. C’est incroyable. Parfois, ça va trop loin. Je ne dis pas qu’il faut faire comme en NBA, mais il doit y avoir une tolérance zéro pour le racisme et je pense que parfois, nous aurions pu réagir plus vigoureusement sur le terrain quand des choses se sont produites, comme à Valence ».

De quoi certainement faire plaisir à Vinicius Jr, qui ne sait pas encore s'il prolongera ou non au Real Madrid. Le soutien de ses coéquipiers pourrait énormément compter, surtout sur ce genre de sujets gravissimes.