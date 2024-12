Real ‍: Mbappé, Vinicius, Cherki, Zidane envoie tout voler

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid travaille sur le retour de Zinedine Zidane en fin de saison. Avec des bouleversements de taille dans l'effectif de merengue et une victime de choix.

Florentino Pérez a fait de Zinedine Zidane l’un des favoris pour succéder à Carlo Ancelotti. Ce ne devrait pas être dans le courant de la saison, mais plutôt au mois de juin au moment de faire le bilan, alors que l’entraineur italien se dirige doucement vers la sortie à l’issue de son contrat. Le Real Madrid épuise, et malgré son flegme légendaire, le Mister au cigare est pressenti pour céder sa place. Dans un jeu d’alternance inédit, Zidane pourrait ainsi faire un nouveau retour à la Maison Blanche, lui qui n’a pas trouvé de poste depuis son départ en 2021.

Vinicius dégagé, place à Mbappé

Zizou l’a toujours fait savoir, s’il retrouve une place, c’est avec des conditions fixées par ses soins et dans un projet d'envergure qui lui convient. Même au Real Madrid. Et cela va provoquer une révolution assez incroyable puisque Don Balon dévoile les premières idées du Français en cas de reprise de pouvoir l’été prochain. Avec deux décisions majeures, puisque Zidane mettrait en vente Aurélien Tchouaméni et surtout Vinicius Junior, avec qui il n’entretient pas une grande complicité et qui empêche selon lui Kylian Mbappé de jouer à son vrai poste, celui d’attaquant gauche. La vente du Brésilien permettrait de se faire plaisir dans de nombreux domaines, notamment pour recruter Florian Wirtz mais surtout Rayan Cherki que le technicien français rêve d’avoir sous ses ordres.

L’histoire entre le meneur de jeu de l’OL et le Real Madrid commence à dater, puisque Zidane le voulait déjà en 2020, quand l’international espoir français se faisait connaître avec ses débuts précoces en Ligue 1. Un projet qui pourrait en tout cas séduire Cherki, courtisé par du très beau monde puisque si le PSG a longtemps été son courtisan numéro 1, c’est désormais Liverpool qui songe à le faire signer. L’intérêt du Real Madrid, même s’il reste virtuel et lié à l’arrivée de Zidane, a de quoi faire saliver. En tout cas, Zizou a déjà ses grandes idées pour révolutionner le 11 merengue en cas de signature, et le fait de laisser partir Vinicius Junior pour faire de la place à Mbappé donnerait lieu à un été 2025 spectaculaire dans la capitale espagnole.