Clasico ‍: Le Real crée la polémique avec une vidéo honteuse

A l’approche du Clasico samedi à Santiago Bernabéu, le Real Madrid a clairement lancé les hostilités. La chaîne officielle de la Maison Blanche a publié une vidéo sur l’arbitre de la rencontre en rappelant de supposées erreurs défavorables aux Merengue depuis de longues années.

Parce qu’un Clasico sans polémique n’existe pas, le Real Madrid a frappé fort. Avant de recevoir le FC Barcelone samedi, le champion d’Espagne en titre a utilisé sa chaîne officielle pour mettre la pression à José Maria Sanchez Martinez. L’arbitre du choc tant attendu fait l’objet d’une vidéo de plus de trois minutes dans laquelle la Maison Blanche souligne des statistiques plus ou moins pertinentes.

On apprend effectivement qu’avec cet officiel, les Merengue ont remporté 61% de leurs matchs, alors que le pourcentage du Barça grimpe à 76% avec cet acteur au sifflet. Suffisant pour y voir un avantage pour les Blaugrana ? Si vous n’êtes pas convaincus, le Real Madrid a été encore plus loin. Sa chaîne rappelle qu'à la dernière venue de José Maria Sanchez Martinez à Santiago Bernabéu, c’était lors d’un derby contre l’Atlético Madrid en février 2024, les hommes de Carlo Ancelotti avaient été privés de trois penalties. Mais ce n’est pas tout.

Negreira cité dans la vidéo

Le média est remonté plus loin dans le temps et a trouvé d’autres penalties non sifflés par cet arbitre, notamment à l'ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema. La vidéo montre aussi des « agressions », le terme utilisé par le journaliste dans les commentaires, sur Vinicius Junior face à Majorque et Villarreal qui n’avaient pas été punies. Enfin, le document se termine sur une ancienne déclaration de José Maria Sanchez Martinez qui revient sur sa promotion annoncée par un certain José Maria Enriquez Negreira, l’ex-patron des arbitres de Liga soupçonné de corruption en faveur du Barça… Avec ça, l’arbitre sait où il mettra les pieds samedi soir.