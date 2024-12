Panique au Barça, Olmo absent jusqu'à la fin de saison ‍?

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça ne s'en sort pas avec ses galères administratives. Les Catalans, qui veulent tout gagner cette saison, devront rapidement agir concernant le sort de certains de leurs joueurs. Et Dani Olmo est de nouveau concerné.

Alors qu'il avait dû attendre longtemps en début de saison avant d'être inscrit par le Barça, l'Espagnol avait finalement pu jouer avec les Blaugranas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Dani Olmo a plus que convaincu, empilant les buts et les prouesses collectives. Mais voilà, les problèmes ne sont pas terminés pour le FC Barcelone. Selon AS, l'ancien de Leipzig pourrait ne plus porter le maillot du Barça de la saison ! La raison ? Le champion d'Europe espagnol avait été enregistré provisoirement ces derniers mois et peut évoluer en championnat jusqu'au 31 décembre. Après, cela ne sera plus possible si rien ne change et Olmo sera privé de Liga jusqu'à la saison prochaine. Les règles financières ne sont toujours pas respectées du côté de Joan Laporta. Barcelone sait donc ce qu'il lui reste à faire, à savoir trouver les leviers économiques pour continuer de compter sur son crack. Il reste 3 semaines...