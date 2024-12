Lamine Yamal à tout prix, Chelsea imite le PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Considéré comme le meilleur jeune talent au monde, Lamine Yamal fait la fierté du FC Barcelone. Le club catalan n’envisage pas son départ même pour tout l’or du monde. A l’image du Paris Saint-Germain, Chelsea va pourtant formuler une offre ahurissante pour l’ailier espagnol.

Plombé par de graves soucis financiers depuis quelques années, le FC Barcelone a maintenu un certain niveau grâce à la Masia. Le centre de formation du vice-champion d’Espagne a produit des jeunes de qualité comme Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Gavi et surtout Lamine Yamal. Lancé par Xavi la saison dernière, l’ailier espagnol est devenu l’une des plus grandes stars mondiales en l’espace de quelques mois. Il faut dire que le Blaugrana a joué un rôle majeur dans le sacre de sa sélection à l’Euro 2024. Ce que l’équipe de France pourra confirmer.

Personne n’était donc surpris de le voir remporter le Trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de l’année à la cérémonie du Ballon d’Or. Une grande fierté pour le président du Barça Joan Laporta qui adore rappeler son refus catégorique malgré une offre à 250 millions d’euros pour Lamine Yamal. Il se murmure que la proposition viendrait du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, la réponse négative n’a pas l’air de refroidir Chelsea, prêt à lancer un nouvel assaut d’après le journaliste Eduardo Inda.

Chelsea veut miser 250 M€

« Le propriétaire de Chelsea, qui est un millionnaire américain, s'entête à vouloir recruter Lamine Yamal et il le veut à tout prix. Il est prêt à formuler la plus grosse offre de l'histoire, 250 millions d'euros, a révélé notre confrère dans l’émission espagnole El Chiringuito. Laporta ne veut pas entendre parler d'une vente de Lamine Yamal. Maintenant il a une clause libératoire à 300 millions d'euros. » En réalité, la clause libératoire de Lamine Yamal s’élève plutôt à un milliard d’euros. L’ailier du Barça a même trouvé un accord verbal avec ses dirigeants pour prolonger jusqu’en 2030 à sa majorité l’été prochain. Autrement dit, Todd Boehly perd son temps.