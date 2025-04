DAZN veut revendre des matchs à TF1 et M6

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

DAZN a frappé un gros coup, et signé un gros chèque, en obtenant les droits de diffusion du prochain Mondial des clubs, où le PSG représentera la France. La chaîne va tenter de vendre des matchs à des chaines en clair.

DAZN a des moyens, et l'a récemment prouvé en dépensant, selon l'Agence France Presse, un milliard d'euros afin d'acheter la totalité des matchs de la Coupe du monde des clubs, organisée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochain. Si en Angleterre, DAZN a du mal à vendre des matchs de cette nouvelle version de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la BBC et ITV ayant refusé de payer malgré la présence de Chelsea et de Manchester City dans cette compétition. La France, qui sera représentée par le Paris Saint-Germain, pourrait voir quelques matchs de ce tournoi estival sur TF1 ou sur M6, et notamment ceux du PSG. C'est du moins ce qu'avance Etienne Moatti, journaliste spécialiste des médias pour L'Equipe, au moment où le trophée de cette épreuve était ce week-end à Paris.

Le PSG en partie en clair sur M6 ou TF1 ?

DAZN n'a nullement l'intention de vendre la totalité des rencontres de ce Mondial des clubs, qui réunira 32 clubs aux États-Unis, mais elle souhaite tout de même ouvrir la possibilité pour les deux chaînes en clair d'offrir des matchs aux téléspectateurs français. Un ou deux matchs du Paris Saint-Germain sont susceptibles d'être inclus dans cette opération qui est en cours de finalisation entre les différents diffuseurs. Pour la FIFA, cet accord très probable en France est une bonne nouvelle, l'instance mondiale du football voulant transformer cette nouvelle version du Mondial des clubs en rendez-vous régulier et surtout en réussite économique. Pour DAZN, dont on ne sait pas encore si son contrat avec la Ligue 1 ira à son terme, c'est aussi une occasion de faire rentrer un peu de cash, de l'argent que le diffuseur anglais n'aura pas à redistribuer aux clubs de L1.