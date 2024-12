Mbappé au Real Madrid, ça ne va pas durer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Ancienne star du Real Madrid, Luis Figo connaît bien la situation de Kylian Mbappé. Le Portugais sait à quel point il est difficile de s’adapter chez les Merengue. Mais selon lui, l’attaquant français finira par retrouver son meilleur niveau.

Kylian Mbappé serait-il enfin sur la bonne voie ? Largement soutenu, l’attaquant du Real Madrid a marqué lors des deux derniers matchs disputés. Une dynamique encourageante pour le Français dont les motifs de satisfaction sont rares depuis sa signature cet été. En grande difficulté pour ses débuts, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas été épargné par les critiques. D’où l’énorme pression sur ses épaules à chaque apparition. Ces grandes attentes sont d’ailleurs responsables de sa mauvaise passe, témoigne Luis Figo, bien placé pour commenter la situation de la recrue phare.

Mbappé en difficulté au Real, c'est bientôt fini

« J'ai vécu la pression, a confié l’ancien Merengue au quotidien El Mundo. Les gens veulent que les choses arrivent rapidement mais il faut laisser le temps. Tu changes de pays, d'équipe et il y a une adaptation. Il y a des gens qui s'intègrent plus vite. Cela dépend de nombreux facteurs. Et logiquement, ce n'est pas la même chose de jouer dans n'importe qu'elle équipe par rapport au Real Madrid. Très souvent la pression ne te permet pas de montrer tes qualités et beaucoup de joueurs arrivent au Real Madrid et ne parviennent pas à exprimer leur talent. Mais en général, les grands joueurs comme Kylian Mbappé démontrent leur force tôt ou tard. »

Confiant pour l’international tricolore, Luis Figo lui a quand même glissé un conseil. « Il est toujours préférable de bien se comporter. Mais en ce qui concerne le jeu, il est toujours plus important que chacun connaisse son rôle et ce qu'il doit apporter à l'équipe. Parce qu'au final, les egos peuvent te détruire en termes d'ambiance, d'équipe et de résultats. Le plus important c'est que chacun, avec ses qualités, connaisse son espace et ce qu'il doit sacrifier pour l'équipe », a expliqué le Portugais, conscient que la complémentarité entre les stars du Real Madrid n’est pas encore évidente.