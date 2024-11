Vinicius change de sport, le Real Madrid enrage

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid sera aux prises avec l'AC Milan ce mardi soir en Ligue des champions. Vinicius Jr sera très attendu par les fans et observateurs du club merengue suite à son échec au Ballon d'Or.

Le Real Madrid espère bien faire taire quelques critiques ce mardi soir lors de la réception de l'AC Milan en Ligue des champions. Il faudra d'abord faire oublier la raclée subie face au Barça lors du Clasico mais aussi remettre les pendules à l'heure pour certaines stars madrilènes. C'est le cas pour Kylian Mbappé, Jude Bellingham mais surtout Vinicius Jr. Le Brésilien a été très touché de ne pas recevoir le Ballon d'Or et a promis de tout donner pour le remporter en fin d'année prochaine. Problème, le crack auriverde ne s'est pas forcément mis dans les meilleures dispositions pour démarrer sa campagne en désobéissant au Real Madrid...

Vinicius pris par la patrouille

En effet, ce dimanche, Vinicius Jr a été aperçu en train de jouer au padel. Une activité formellement interdite par la Casa Blanca, qui ne veut pas que ses joueurs prennent le risque de se blesser lors d'une saison en cours. A noter cependant que le Brésilien n'était pas le seul à participer à ce padel, puisque c'était aussi le cas de Dani Ceballos. En plus de ces deux joueurs cités, Dani Carvajal et Brahim Diaz sont aussi des grands fans de ce sport et y jouent de temps en temps, malgré les clauses dans le contrat qui l'interdisent. Pour le moment, aucune sanction n'a été prise par le Real Madrid à l'encontre des deux joueurs. La réception de l'AC Milan approche et le club merengue ne veut sans doute pas se tirer une balle dans le pied. Mais attention néanmoins à ce genre d'attitudes, qui pourrait nuire à l'institution merengue. Une institution mise à rude épreuve depuis l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier et qui va devoir réagir rapidement.