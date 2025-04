Remporter la C1 en marchant, le Real accepte le défi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré la lourde défaite à l’Emirates Stadium (3-0) mardi, le Real Madrid s’estime capable de renverser Arsenal en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengue affichent leur confiance et ne comptent pas courir davantage pour atteindre leur objectif.

Rien n’est jamais joué avec le Real Madrid. Ces dernières années, les Madrilènes ont pris l’habitude de réussir d’incroyables remontées en Ligue des Champions. On peut presque parler d'une spécialité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Carlo Ancelotti croit à la qualification malgré la lourde défaite contre Arsenal en quarts de finale aller mardi.

Le Real ne s'avoue jamais vaincu

« On va essayer de revenir, a annoncé l’entraîneur de la Maison Blanche ce samedi en conférence de presse. Le Real est la seule équipe à l’avoir fait autant de fois et nous sommes conscients que c’est difficile mais nous allons essayer jusqu’à la dernière minute et le dernier ballon. » Plus que de l’espoir, le Real Madrid aura besoin de courses pour renverser les Gunners. A l’aller, les Merengue ont parcouru au total 101,2 kilomètres, contre 113,9 pour Arsenal. Pas de quoi alerter Carlo Ancelotti qui a déjà vu son équipe réussir des exploits avec des statistiques similaires.

« C'était la même chose ces dernières années et on a été capables de gagner, a rappelé l’Italien. Les statistiques parlent beaucoup de distance totale parcourue mais on ne parle pas beaucoup des distances parcourues en sprint. Ces dernières années, nos distances totales ont toujours été inférieures à cause des caractéristiques de nos joueurs. Mais malgré cela, on a gagné deux Ligues des Champions. La vérité, c'est que face à Arsenal on a été en dessous dans tous les domaines : distance totale, accélérations, sprints… Ils ont davantage travaillé que nous. » A Santiago Bernabéu mercredi, les coéquipiers de Kylian Mbappé ne pourront pas reproduire ce genre de performance.