« ‍Vinicius Ballon de plage ‍», ce chant rend fou le Real Madrid

Par Claude Dautel

Il y a une semaine, Rodri remportait le Ballon d'Or 2024, alors que tout le monde pensait que c'est Vinicius Jr qui allait le remporter. Le joueur brésilien du Real Madrid a désormais un chant pour se moquer de lui.

Ce week-end, à l'occasion des matchs à domicile du Barça et de l'Atlético de Madrid, un même chant est tombé des tribunes et il visait le même joueur, Vinicius Jr. Alors que ce dernier est toujours furieux d'avoir vu le Ballon d'Or lui échapper au profit de Rodri, les fans du Barça et des Colchoneros ont chanté un « Vinicius, ballon de plage » sur l'air du tube mondial Guajira guantanamera. Il s'agissait évidemment d'humilier un peu plus l'attaquant du Real Madrid, qui ne jouait pas ce week-end, puisque la rencontre Valence-Real a été logiquement reportée suite au drame épouvantable vécu dans cette région. Si du côté des rivaux du Real Madrid, on s'amuse de cette chanson, et on espère qu'elle s'étendra à la totalité des stades où Vinicius Jr jouera cette saison, le club de Florentino Perez n'apprécie pas la blague.

Vinicius Balón de Playa en el Montjuic 🎶 pic.twitter.com/8773Tx2QCU — Jeff (@JeffFcb14) November 3, 2024

Les médias proches du Real Madrid s'élèvent contre ce « Vinicius, ballon de plage » dont la viralité risque de devenir importante, y compris en Ligue des champions. « Ce chant est quelque chose d’aussi regrettable que stupide et qui reflète très bien les sentiments des supporters », s'emporte Carlos Higueras Carrasco, journaliste de Defensa Central, lequel va même jusqu'à traiter de hooligans les supporters du FC Barcelon et de l'Atlético Madrid qui ont entonné cette chanson ce week-end alors même que c'est tout le stade qui a entonné ce qui ressemble à un hymne. Dans la réalité, Vinicius Jr avait été déjà ciblé par ce chant avant même la remise du Ballon d'Or à Rodri, mais forcément, compte tenu de la réaction du Real Madrid lundi dernier, le club refusant de venir à Paris, il est inévitable que cela va devenir le tube de l'hiver. A l'attaquant brésilien de faire fermer les bouches...ou pas.