Mbappé et Vinicius s’ignorent, c’est la guerre au Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Peu complices sur le terrain, Kylian Mbappé et Vinicius Junior n’entretiennent pas non plus une excellente relation en privé. Les deux attaquants du Real Madrid ne sont pas les meilleurs amis du monde et préfèrent s’ignorer.

Frustré par sa deuxième place au Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior s’était lâché sur le réseau social X. « J'en ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts », avait annoncé l’ailier du Real Madrid. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que le Brésilien n’a pas tenu sa promesse. Le Merengue vit une saison difficile et ne parvient plus à porter son équipe. Au contraire, Vinicius Junior a plutôt tendance à plomber les siens à cause de ses mauvaises performances et des polémiques provoquées.

Le clan brésilien contre Mbappé

L’ancienne pépite de Flamengo agace, et l’on ne parle pas seulement de ses adversaires. Ses coéquipiers ont eux aussi du mal à supporter son comportement, explique le média Don Balon, qui évoque des tensions avec plusieurs membres du vestiaire. A commencer par Kylian Mbappé. D’après la source, Vinicius Junior et le Français ne se parlent pas. L’international auriverde vivrait mal la dimension prise par le capitaine des Bleus, nouvelle star de la Maison Blanche, plus apprécié chez les supporters et mieux rémunéré depuis son arrivée l’été dernier. Ainsi, l’ailier de 24 ans inciterait ses compatriotes brésiliens à ignorer Kylian Mbappé.

Informé de la situation, le président Florentino Pérez, avec l’aide du coach Carlo Ancelotti et des cadres du vestiaire, aurait tenté de calmer les tensions en interne, sans succès. Ce serait également un regret pour l’entourage de Vinicius Junior qui craint de voir le Real Madrid trancher entre ses deux stars cet été. Car à l’heure actuelle, si le club madrilène devait choisir entre eux, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait sûrement les faveurs de la direction.