Pour Bellingham, le Real n’avait pas besoin de Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Mal embarqué en Liga et en Ligue des Champions, le Real Madrid risque de terminer la saison sans trophée majeur. Les Merengue payent en partie la construction de leur effectif qui, selon Jude Bellingham, souffre toujours de certains départs non compensés l’été dernier.

On ne cesse de le répéter, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. La Maison Blanche est capable d’inverser des situations improbables. Il n’empêche qu’à l’heure actuelle, ça sent mauvais pour Carlo Ancelotti. L’entraîneur des Merengue, bien que finaliste de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, risque de terminer la saison sans trophée majeur. Un tel scénario inciterait probablement Florentino Pérez à lui montrer la sortie.

Kroos, le regret de Bellingham

D’ailleurs, il se murmure que le président du Real Madrid s’active déjà pour la succession de l’Italien qui possède pourtant quelques circonstances atténuantes. Au-delà des nombreuses blessures dans le secteur défensif et de la difficulté d’associer les stars devant, Carlo Ancelotti aurait peut-être pu bénéficier d’une meilleure construction de l’effectif l’été dernier. Ce serait du moins l’avis de Jude Bellingham. Le milieu offensif ne s’est pas permis de lâcher une telle bombe en public. Mais le média Don Balon affirme que l’Anglais voit des failles dans la composition du groupe.

Alors que le Real Madrid s’est démené pour attirer l’attaquant français Kylian Mbappé, l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne comprendrait pas pourquoi la direction n’a pas remplacé le joker expérimenté Joselu, le polyvalent Nacho prêt à dépanner à tous les postes défensifs, et surtout le retraité Toni Kroos. Sans l’Allemand, le Real Madrid n’a plus ce profil de milieu capable de dicter le jeu et le rythme des matchs. Les Merengue ont incontestablement perdu en maîtrise sachant que Luka Modric n’a plus les jambes pour enchaîner tous les trois-quatre jours. C’est apparemment un gros regret pour Jude Bellingham que l’on imagine également frustré de ne pas toujours évoluer à son poste cette saison.