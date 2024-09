Real Madrid ‍: La saison de Mbappé en grand danger ‍!

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Toujours aussi décevant avec la France, Kylian Mbappé estime se sentir mieux physiquement malgré sa blessure au nez pendant l’Euro et qu’il n’a pas voulu faire réparer, en accord avec le préparateur physique des Merengue.

L’objectif de Kylian Mbappé est clair, il veut marquer l’histoire du Real Madrid. Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, le natif de Paris veut se donner les moyens de le faire afin de gagner des titres et montrer qu’il fait bien partie des meilleurs joueurs du monde. Après un rassemblement de septembre difficile avec l'Équipe de France, l’ancien monégasque va arriver plutôt frais après avoir été démarré la rencontre contre la Belgique sur le banc des remplaçants. Désormais, un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad attend les Merengue en Liga avant le début de la Ligue des Champions contre Stuttgart, deuxième du dernier championnat de Bundesliga. Une période charnière commence pour le tenant du titre de la C1, et il aura besoin d’un Mbappé en forme pour performer. Le préparateur physique de l’équipe espagnole a fait en sorte que le joueur se sente de mieux en mieux malgré son nez cassé pendant l’Euro.

Le Real va surveiller le nez de Mbappé

Kylian Mbappé on his Real Madrid debut.



OF COURSE 🤍 pic.twitter.com/gwzlb9vLdF — B/R Football (@brfootball) August 14, 2024

Pour rappel, l’attaquant de 25 ans avait subi une blessure au nez lors de la première rencontre de l’Euro 2024 contre l’Autriche. Ménagé lors du match suivant contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé avait été contraint de jouer une bonne partie du tournoi avec un masque, ce qui l’avait pas mal contrarié. Comme le rapporte OK Diario et son journaliste Kike Saez, à son arrivée à Madrid, Mbappé s’était mis d’accord avec le préparateur physique Antonio Pintus pour ne pas procéder à une opération. Cela aurait eu le mérite de résoudre ce problème de manière définitive, mais l'aurait écarté des terrains probablement trois mois, avec un masque à porter par la suite. L’état de son nez semble s’être amélioré, comme il l’a confirmé lui-même pendant le rassemblement de l’équipe tricolore ces derniers jours : « Je n’ai plus le nez cassé, donc je vais bien depuis le Championnat d’Europe ! À mon poste, je peux jouer dans les trois postes offensifs. Ça ne change pas grand-chose, je peux jouer dans les trois postes et j’ai bien fait dans les trois. Je me sens bien. Honnêtement, physiquement et mentalement, je vais bien», avait-il affirmé.

Reste désormais à le montrer sur le terrain pour confirmer les espoirs placés en lui au sein d’un si grand club. Car à la vue de ses matchs depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a beaucoup de mal à aller au duel aérien et à jouer de la tête, esquivant même quelques duels comme lors de son entrée en fin de match contre la Belgique. L'ancien joueur du PSG n'est visiblement pas encore totalement rassuré en raison de sa fragilisé nasale, et nul doute que le Real Madrid va suivre ce pari de ne pas l'opérer de près dans les prochaines semaines.