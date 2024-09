Ten Hag viré par Manchester United, Manuel Ugarte le sauve

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Conservé à la surprise générale durant l’intersaison malgré des résultats décevants, Erik ten Hag est toujours l’entraîneur de Manchester United. En dépit d’un début de saison moyen, la direction d’INEOS reste derrière son coach pour le moment. Le rendement des recrues estivales décidera de l’avenir du Néerlandais chez les Red Devils.

Erik ten Hag démarre sa troisième saison sur le prestigieux banc de Manchester United. Les Red Devils ont effectivement remporté la FA Cup la saison dernière en battant Manchester City, mais la saison a été compliquée avec une 8ème place finale en fin de championnat, soit le pire classement de MU depuis l’instauration de la Premier League au début des années 1990, ainsi qu’une élimination dès les poules de la Ligue des Champions. Malgré les critiques liées au niveau de jeu global de l’équipe, l’entraîneur de 54 ans a été confirmé dans ses fonctions par la nouvelle direction d’INEOS incarnée par Jim Ratcliffe, qui avait également racheté l’OGC Nice en 2019. Malgré une première victoire contre Fulham (1-0) en ouverture de la saison, Manchester United a chuté lors des deux journées suivantes, à Brighton (2-1) puis contre le grand rival Liverpool à Old Trafford (0-3). Les rumeurs d’un départ ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours, mais les dirigeants mancuniens n’ont pas changé de position pour l’instant.

Manchester United attend l’apport de ses recrues estivales

Things got frosty between Erik ten Hag and a reporter following the 3-0 defeat to Liverpool at Old Trafford 🥶#BBCFootball pic.twitter.com/nFElLUk0u3 — BBC Sport (@BBCSport) September 2, 2024

Comme le confirme le journaliste italien Fabrizio Romano, Manchester United, qui a prolongé son entraîneur jusqu’en 2026, soutient encore son entraîneur et ne compte pas le remplacer pour l’instant. D’abord, parce que les Red Devils auront l’occasion de faire un bon parcours en Ligue Europa et ensuite, parce que MU a dépensé 214 millions d’euros cet été pour faire venir cinq joueurs : De Ligt, Yoro, Ugarte, Zikrzee et Mazraoui. Pour l’instant, peu d’entre eux ont pu s’exprimer, puisque l’ancien défenseur de Lille, Leny Yoro, s’est blessé à la cheville pendant la préparation et ratera encore deux mois de compétition, tandis que Manuel Ugarte, dans le viseur des Mancuniens tout l’été, n’a signé que dans les dernières heures du mercato en provenance du PSG. Pour remplacer un Casemiro de plus en plus catastrophique, l'Uruguayen est vu comme un joueur capable d'inverser la tendance à Old Trafford. Les recrues auront le pouvoir de décider de l’avenir de leur entraîneur en apportant ou non leur pierre à l’édifice. Les quatre prochains matchs (Southampton en PL, Barnsley en Coupe de la Ligue, Crystal Palace en PL et Twente en Ligue Europa) doivent permettre de créer une dynamique, sous peine de voir le futur du Néerlandais en Angleterre s’assombrir de plus en plus.