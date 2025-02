Patrick Dorgu rejoint Manchester United (officiel)

Polyvalent défenseur de 20 ans, Patrick Dorgu s’est officiellement engagé ce dimanche en faveur de Manchester United. L’international danois a signé avec les Red Devils jusqu’en juin 2030 avec une année supplémentaire en option. La presse anglaise évoque un transfert aux alentours de 35 millions d’euros pour celui qui débarque en provenance de Lecce en Série A.

Announcing Patrick Dorgu 🔴✔️



The Denmark international signs until June 2030, with the option for a further year! ❤️ #MUFC