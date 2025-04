PL ‍: Chelsea enfonce Tottenham dans le derby

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

30e journée de Premier League :

Stamford Bridge.

Chelsea - Tottenham : 1-0.

Buts : Enzo Fernandez (50e) pour Chelsea.

Grâce à cette victoire, malgré un but refusé de chaque côté par la VAR, Chelsea remonte à la quatrième place de la PL. Devant Manchester City et Newcastle, les Blues se situent par contre à cinq unités de Nottingham et du podium. Concernant les Spurs, ils sont à une triste 14e place à plus de 15 longueurs des places européennes.