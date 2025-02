100 points de pénalité, Manchester City fonce vers la D2

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Accusé d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League, Manchester City attend toujours le verdict de la commission indépendante en charge du dossier. Les Citizens risquent plusieurs sanctions, dont une énorme pénalité de points qui les enverrait tout droit en Championship la saison prochaine.

La méforme de Manchester City n’est pas la seule préoccupation de Pep Guardiola. Pendant que son équipe affiche un visage méconnaissable depuis plusieurs mois, le manager des Citizens doit composer avec la menace qui plane au-dessus du club mancunien. Le champion d’Angleterre en titre, qui fait l’objet de 130 accusations de violations des règles financières de la Premier League, risque de lourdes sanctions de la part de la commission indépendante en charge du dossier.

« Dans un mois, je pense qu'il y aura un verdict et une sentence, annonçait Pep Guardiola aux médias la semaine dernière. Après, nous verrons mon opinion sur ce qu'il s'est passé. Pour le moment, chaque club peut faire ce qu'il veut. » Rappelons qu’Everton et Nottingham Forest, pour des faits moins graves, avaient respectivement écopé de huit et quatre points de pénalité. C’est pourquoi l’expert en finance Kieran Maguire s’attend à bien pire pour Manchester City.

Les dirigeants sous la menace

« Cela doit être une déduction de points s'ils sont reconnus coupables, a prédit le spécialiste dans le podcast Tear Us Apart. On pourrait aller jusqu'à une pénalité d'environ 60 à 100 points. Et d'un autre côté, ce qui pourrait arriver, c'est que les dirigeants de Manchester City seraient reconnus coupables de mensonges et de déformation d'informations auprès des autorités. Je ne vois pas comment ils pourraient conserver leurs postes respectifs. On reverra sûrement le cas de la Juventus Turin qui avait fait quelque chose de similaire et dont l'ensemble des dirigeants avaient dû démissionner. » Bien sûr, une telle sanction provoquerait la descente des Skyblues en Championship (D2 anglaise).