Ang ‍: Manchester City relégué en D2, Haaland perd ses nerfs

Mal embarqué sportivement, Manchester City est aussi à la peine sur le plan juridique. Les Citizens font face à 115 chefs d'accusation pour violation des règles financières de la Premier League. Même si son club risque gros, Haaland le soutient.

La saison 2024-2025 aura ébranlé Manchester City comme rarement auparavant. Habitué à dominer voire à écraser la Premier League, le club mancunien n'est que cinquième du championnat et pourrait rater la prochaine Ligue des champions. Une C1 qui a été rapidement expédiée avec une élimination logique avant les huitièmes de finale. En coulisses, ce n'est guère mieux pour les Citizens. En effet, Manchester City est accusé d'avoir violé les règles financières de la Premier League. On lui reproche notamment des contrats de sponsoring gonflés pour masquer un financement massif de ses actionnaires émiratis. Une stratégie contraire au Fair-Play Financier en vigueur en Angleterre.

Le champion d'Angleterre en titre fait face à 115 chefs d'accusation en tout. De quoi craindre de lourdes sanctions. Cela va de fortes amendes à des importants retraits de points et même à une relégation pure et simple. Le verdict est normalement attendu pour la fin du mois de mars. L'avenir du club mancunien pourrait être très sombre, faisant fuir ses principales stars comme Erling Haaland. Interrogé en conférence de presse en marge de Moldavie-Norvège, le Cyborg s'est pourtant montré confiant envers son employeur qu'il ne regrette pas d'avoir choisi en 2022.

Haaland makes it 3️⃣9️⃣ goals in 4️⃣0️⃣ caps for 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/w6uWaSX0lm