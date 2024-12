Ang ‍: Arsenal et Liverpool tenus en échec

Liverpool et Arsenal ont confirmé ce samedi avoir un petit coup de moins bien, puisque les deux formations n'ont pas réussi à s'imposer pour la deuxième fois consécutive.

A l'Emirates, les Gunners ont été tenus en échec (0-0) par Everton après un match relativement terne. Du côté d'Anfield, le spectacle a été au rendez-vous puisque les Reds, réduits à dix après l'expulsion de Robertson dès la 17e minutes, ont réussi à revenir deux fois au score (2-2) face à une formation de Fulham très joueuse et qui s'est installée dans la première partie du classement. Chelsea, qui joue dimanche à domicile, pourrait revenir à deux points de Liverpool en cas de victoire contre Brentford.

The league leaders go five points clear at the top 🔝



Ten-man @LFC come from behind twice to take a point at home to Fulham#LIVFUL pic.twitter.com/D3JUYNqtgr