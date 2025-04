Guardiola viré, Man City prépare un sale coup au Real

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Mois en réussite cette saison, Xabi Alonso pourrait vivre ses derniers mois au Bayer Leverkusen. L’entraîneur espagnol, annoncé avec insistance au Real Madrid, pourrait devenir le successeur de Pep Guardiola en cas d’éviction de son compatriote à Manchester City.

Ne comptez pas sur Pep Guardiola pour jeter l’éponge. Malgré la crise traversée par Manchester City et la menace d’une lourde sanction pour non-respect des règles financières de la Premier League, le manager des Citizens refuse d’abandonner le navire. L’Espagnol admet une fin de cycle pour son équipe et se prépare à entamer un nouveau chapitre. Du moins si ses dirigeants lui en donnent la possibilité.

La fin de l'ère Guardiola à City ?

Cela paraissait assez évident étant donné le palmarès de Pep Guardiola, sans parler de sa prolongation jusqu’en 2027 signée en novembre dernier. Mais le compte X FPL MCFC vient semer le doute avec une information surprenante. D’après la source, un certain Xabi Alonso et son staff technique seraient venus visiter l’Etihad Stadium et les installations de Manchester City ce jeudi. On ignore les raisons de son déplacement à ce moment de la saison. Mais il est difficile de ne pas penser à un éventuel transfert de l’entraîneur du Bayer Leverkusen chez le champion d’Angleterre en titre. Ce n’est pourtant pas la tendance du moment.

Alors qu’il semblait parti pour enchaîner une troisième saison au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso se serait finalement rapproché du Real Madrid. La Cadena COPE a même annoncé sa signature à la Maison Blanche pour remplacer Carlo Ancelotti la saison prochaine. L’ancien milieu du Real Madrid serait-il prêt à planter le président Florentino Pérez ? Ce serait un coup dur pour le patron madrilène qui a apparemment acté le départ de Carlo Ancelotti sans même attendre de voir si son équipe atteindra les objectifs en fin de saison.