Manchester City se console avec la signature de Marmoush

Au lendemain de la claque infligée par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions (4-2), Manchester City a officialisé la signature de son nouvel attaquant. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, le champion d'Angleterre en titre a confirmé la venue d'Omar Marmoush en provenance de Francfort. Selon la presse anglaise, Manchester City a déboursé 80 millions d'euros pour s'attacher les services de celui qui a inscrit 15 buts et délivré 10 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga cette saison.

We're delighted to announce the signing of @OmarMarmoush ✍️🩵 pic.twitter.com/ryY2jA1mdE