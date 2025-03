Pep Guardiola quitte Manchester pour faire revenir son ex-femme

Les choses vont mal pour Pep Guardiola alors que Manchester City a subi sa neuvième défaite en Premier League samedi. Ce n'est guère mieux pour lui dans le privé puisqu'il a récemment divorcé. Néanmoins, il tente de reconquérir son ex-femme en ce moment.

Une année chaotique après plusieurs années de gestion modèle. Pep Guardiola vit une saison cauchemardesque avec Manchester City. Rapidement sorti de la Ligue des champions, le club mancunien ne sait pas s'il reviendra en C1 la saison prochaine. La faute à une neuvième défaite en championnat samedi du côté de Nottingham Forest (1-0). City pourrait être éjecté du top 4 par Chelsea ce dimanche. Malgré un palmarès énorme, le manager espagnol vit mal la situation. Il s'était volontairement blessé au visage contre Feyenoord en novembre dernier. Un comportement révélateur d'une certaine tension alors qu'en privé un autre problème est arrivé : son divorce.

Après 30 ans d'union, Guardiola a annoncé sa séparation avec sa femme Cristina début 2025. Toutefois, à l'image de l'entraîneur qu'il est, il reste combattif sur le terrain conjugal. Selon les informations du Sun, le manager de Manchester City était à Barcelone chez son ex-femme la semaine dernière. Il est resté trois jours chez elle avec un but précis et avoué, celui de recoller les morceaux et sauver leur union.

Pep Guardiola in secret Spain trip to save marriage as he refuses to give up hope after divorce announcement https://t.co/7g5drxOEK2