Liverpool ‍: Terrible vague de haine contre Alexander-Arnold

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Colère terrible des supporters de Liverpool contre l'enfant du club Trent Alexander-Arnold, accusé d'être sur le point de signer au Real Madrid pour zéro euro cet été.

Il n’y a pas que les résultats des équipes de football et les performances des joueurs qui peuvent provoquer des débordements sur les réseaux sociaux. Même des rumeurs de transferts ont le don de mettre les supporters sur les nerfs. C’est le cas ces dernières heures avec l’annonce par plusieurs spécialistes du mercato de l’arrivée prochaine de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. L’arrière droit de Liverpool arrive en fin de contrat, et est donc libre de négocier avec qui bon lui semble. Il aurait ainsi trouvé un accord avec le club madrilène pour occuper ce poste à partir de la saison prochaine. Une énorme prime à la signature de 50 millions d’euros étalée sur la durée de son contrat, avec un salaire de 15 ME par an à la clé, ont fini par convaincre l’international anglais de faire le grand saut, alors qu’il était arrivé à l’âge de six ans au sein de l’académie des Reds.

Alexander-Arnold hué à chaque ballon touché ?

Liverpool fans are NOT happy with Trent Alexander-Arnold. 😠 pic.twitter.com/bTNSVEeCeB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 25, 2025

Un départ forcément déchirant mais qui a provoqué une vague de haine sur les réseaux, y compris de comptes de fans du club de la Mersey très suivis, et qui ont demandé à Liverpool de ne plus l’aligner jusqu’à la fin de la saison, ou de le huer à chaque ballon touché lors des prochains matchs s’il était aligné. Des pétitions demandant à ce qu’il ne participe pas aux célébrations du futur titre de champion d’Angleterre sont même lancées, signe que cela va beaucoup trop loin pour un simple transfert, même pour un enfant de Liverpool. Le club craint aussi que les affiches ou références à Trent Alexander-Arnold soient désormais taguées en raison de la colère des supporters, même si rien n’est officiel concernant le futur départ de l’international anglais.