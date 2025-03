Zéro prime, Guardiola punit ses joueurs et son staff

Déçu de la saison de Manchester City, Pep Guardiola refuse d’envisager la moindre récompense pour lui et ses hommes. En cas de titre remporté au Mondial des clubs cet été, le manager des Citizens ne veut pas entendre parler d’une prime.

Malgré les échecs, la saison n’est pas terminée pour Manchester City. Le champion d’Angleterre en titre ne conservera pas sa couronne et ne sera pas non plus sacré dans les coupes nationales, ni en Ligue des Champions. Mais d’autres objectifs restent à la portée des Skyblues. L’actuel cinquième de Premier League doit surtout décrocher un billet pour la C1 la saison prochaine, sans oublier la Coupe du Monde des clubs qu’il disputera aux Etats-Unis cet été (du 14 juin au 13 juillet).

Cette compétition au format modifié a d’ailleurs été évoquée pendant la conférence de presse de Pep Guardiola ce vendredi. Le manager mancunien a été interrogé sur une éventuelle prime offerte à son groupe si l’équipe venait à remporter le tournoi. Mais l’Espagnol, très déçu de la saison de Manchester City, ne veut pas entendre parler d’une récompense. « Une prime en cas de sacre au Mondial des clubs ? Nous ne le méritons pas cette saison », a réagi l’ancien coach du FC Barcelone, relancé par le journaliste auteur de la question.

"We don't deserve a bonus this season, not even a watch" ⌚❌



