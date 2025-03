Salah meilleur joueur du monde ‍? Il est en larmes

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Candidat au Ballon d'Or, Mohamed Salah est passé au travers contre le PSG que ce soit au Parc des Princes ou à Anfield. Le joueur égyptien va devoir assumer.

Liverpool peut compter sur sa star égyptienne en Premier League, mais c'est une évidence, en Ligue des champions Mohamed Salah n'a pas du tout été au rendez-vous des huitièmes de finale. Alors que les Reds avaient fini à la première place de la première phase, et avait l'affiche de grand favori contre le Paris Saint-Germain, Mohamed Salah a été fantomatique la semaine passée au Parc, et guère plus reluisant mardi soir à Anfield, même s'il a tout de marqué son tir au but. Candidat naturel au Ballon d'Or, Salah a probablement dit adieu à son rêve de décrocher le Graal en quittant la C1 dès le mois de mars. Même si certains vont vouloir pousser encore et toujours l'Égyptien vers le Ballon d'Or, Walid Acherchour a lui mis un point final à tout cela, le consultant de DAZN se montrant très sévère à l'encontre de l'attaquant de Liverpool.

Salah n'est pas au niveau du Ballon d'Or

0️⃣ "La double confrontation de Salah est abominable pour un footballeur de son standing. Si c'est lui le meilleur joueur du monde, ce sport va très mal. Même si sa saison est extraordinaire, il y a des matchs à gros coefficients et ce soir, c'est zéro."



En marge de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Walid Acherchour a remis Mohamed Salah à sa place cette saison. « La double confrontation de Salah est abominable pour un footballeur de son standing, qui est extraordinaire. Si c'est lui le meilleur joueur du monde qu’on a vu lors des deux matchs face au PSG, ce sport va très mal. Franchement, dans tous les domaines, c'est zéro pointé. Nuno Mendes qui a été en difficulté contre plein de joueurs, même en Ligue 1, il n’a pas été difficulté contre Mohamed Salah. Même s’il fait une saison extraordinaire en Premier League, mais il y a des matchs à gros coefficients et là il se rate dans les grandes largeurs. Celui qui n’a jamais vu Liverpool et qui voit la performance de Salah contre le PSG, il nous traite de menteur si on lui dit que c’est un joueur exceptionnel », explique le consultant, qui ne voit pas comment le Ballon d'Or pourrait être attribué à Mohamed Salah.