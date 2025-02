PL ‍: Olivier Giroud mise sur une surprise colossale

La bataille pour le titre semble déjà pliée en Premier League, avec l’avance accumulée par Liverpool sur ses principaux poursuivants dont Arsenal. Mais une énorme surprise reste possible selon Olivier Giroud.

Même s’il a quitté la Premier League depuis un long moment, Olivier Giroud reste un suiveur très attentif du championnat anglais. L’attaquant de Los Angeles ne rate pas une miette d’un championnat dans lequel il a longtemps brillé, que ce soit avec Arsenal ou Chelsea. Attaquant des Gunners de 2012 à 2018, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France a forcément un attachement particulier au club londonien. Et si la lutte pour le titre semble pliée pour cette saison avec onze points d’avance pour Liverpool sur Arsenal (qui compte un match de moins), Olivier Giroud reste persuadé qu’une énorme surprise reste possible avec un potentiel retour des Gunners dans les dernières journées.

