Tuchel menace Arsenal, ça chauffe en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tout nouveau sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel n'a pas l'intention de se laisser dicter ses choix par les clubs. Et un premier clash est dans les tuyaux avec Arsenal.

En retenant la candidature de Thomas Tuchel pour diriger les Three Lions, les responsables de la fédération anglaise de football ont assumé le risque de voir l'ancien entraîneur de Chelsea vouloir faire sa loi. Et cela n'a pas tardé puisque pour le premier rassemblement de l'équipe d'Angleterre, et un succès vendredi contre l'Albanie à Wembley, l'entraîneur allemand a déjà envoyé un signal à tout le monde, et surtout Mikel Arteta. Alors que le coach d'Arsenal a estimé qu'il serait peut-être judicieux que l'équipe d'Angleterre ne sollicite pas trop ses joueurs, compte tenu des cadences infernales actuelles, Thomas Tuchel ne s'est pas privé de répondre à Mikel Arteta et lui rappelant que ce dernier avait récemment fait un choix qui démontre que le patron des Gunners ne fait aucun cadeau à l'équipe d'Angleterre et qu'il ne devait pas s'attendre à ce que les Three Lions soient aux ordres d'Arsenal.

L'Angleterre est prioritaire sur les clubs de Premier League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par England football team (@england)

Thomas Tuchel est revenu sur la titularisation de Declan Rice, international anglais, lors du récent match retour de Ligue des champions entre Arsenal et le PSV Eindhoven alors que les Gunners avaient gagné 7-1 lors du match aller aux Pays-Bas. « Étant donné que Declan Rice a joué le match retour avec Arsenal après une victoire 7-1 à l'aller, je n'avais pas le sentiment qu'il (Ndlr : Mikel Arteta) pensait autant à l’équipe Angleterre. Je ne pense donc pas que nous devions nous casser la tête à ce sujet. Je m'occupe des joueurs et nous nous occupons du calendrier. Mais ce serait un mauvais signal de dire aux joueurs : "Vous avez des matchs difficiles à venir avec vos clubs, alors je vous laisse au repos maintenant." Nous avons un match de qualification à disputer et nous faisons ce qui est bon pour nous », a lancé le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre afin de mettre un terme au débat.

Ce lundi soir, l'Angleterre reçoit la Lettonie pour son deuxième match des qualifications au Mondial 2026. Nul doute que Mikel Arteta regardera cette rencontre avec angoisse en croisant les doigts pour que ses deux joueurs retenus par Thomas Tuchel, à savoir Myles Lewis-Skelly et Declan Rice, ne se blessent pas. Sinon, le retour de bâton pourrait être brutal pour l'entraîneur allemand qui pour l'instant est soutenu par une majorité de supporters anglais.