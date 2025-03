Une nouvelle star convoitée, Chelsea condamne Nkunku

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Déjà annoncé sur le départ cet hiver, Christopher Nkunku fera sûrement l’objet de nouvelles rumeurs dans quelques mois. Chelsea envisage de réaliser un gros coup avec l’ailier du Milan AC Rafael Leão. Un potentiel concurrent supplémentaire pour l’international tricolore.

Du côté du Milan AC, les Français Mike Maignan et Théo Hernandez ne sont pas les seuls cadres sous la menace. Sur son aile gauche, Rafael Leão ne réalise pas non plus sa meilleure saison. Mieux vaut ne pas se fier à ses statistiques plutôt honorables (10 buts et 7 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues). Fidèle à lui-même, l’ailier de 25 ans fait preuve d’une certaine irrégularité dans ses performances. Ce n’est pas un hasard si le Portugais n’est plus un titulaire indiscutable. Sa situation ne passe pas inaperçue en Europe, et notamment à Chelsea.

Fin de l’histoire, Milan va virer Maignan et Hernandez https://t.co/kBH9pYve69 — Foot01.com (@Foot01_com) February 24, 2025

D’après l’information publiée par Calciomercato, les Blues ont pris contact avec l’entourage de Rafael Leão. Le cador de Premier League a pris la température en vue d’un potentiel transfert cet été. La source n’évoque pas les intentions du Rossonero ni celle de ses dirigeants. Mais ces derniers pourraient être tentés de le vendre avant que sa cote finisse par chuter. En cas d’ouverture, on peut penser que d’autres clubs viendront prendre des renseignements. Des rumeurs plaçaient par exemple le FC Barcelone sur la piste Rafael Leão.

La clé João Félix ?

Chelsea a néanmoins un avantage sur ce dossier grâce à João Félix. Cet hiver, le milieu offensif des Blues a rejoint le Milan AC en prêt. Les Milanais pourraient bien tenter de le conserver, ce qui faciliterait les discussions pour le transfert de l’ancien Lillois. Bien sûr, les différentes parties n’en sont pas encore là puisque Chelsea n’a entamé aucun échange avec le club lombard concernant son ailier sous contrat jusqu’en 2028. En tout cas, une arrivée d’un joueur de ce calibre ne serait pas une bonne nouvelle pour Christopher Nkunku, déjà en difficulté au sein de la formation londonienne.