PL ‍: Accords trouvés, Salah et Van Dijk prolongent à Liverpool

Liverpool s’apprête à réaliser un double coup énorme sur le marché des transferts avec les prolongations de Mohamed Salah et de Virgil Van Dijk.

Il y a encore quelques semaines, les supporters de Liverpool tremblaient à l’idée de perdre deux de leurs tauliers, à savoir Mohamed Salah et Virgil Van Dijk. L’attaquant égyptien et le défenseur néerlandais arrivent en fin de contrat au mois de juin et pour l’un comme pour l’autre, il a été question d’un départ ces derniers mois, notamment vers le Paris Saint-Germain. Les négociations ont finalement avancé dans le bon sens pour les Reds, à tel point que Fabrizio Romano révèle sur son compte X que les deux tauliers de Liverpool vont prolonger. En ce qui concerne Mohamed Salah, l’accord est « dans sa phase finale » et sa signature est imminente.

