La santé de Phil Foden fait très peur à Manchester City

Titulaire vendredi avec l'Angleterre contre l'Albanie, Phil Foden n'a pas semblé au mieux de sa forme. Du côté de Manchester City, on commence à s'inquiéter pour l'international anglais.

Un an après avoir fait régner la terreur en Premier League (19 buts), et contribué au beau parcours de Manchester City en Ligue des champions, l'ailier anglais de 24 ans connaît depuis plusieurs mois un brutal coup d'arrêt. Et comme par hasard, les Cityzens traversent leur plus mauvaise saison depuis de très nombreuses années. S'il conserve toute la confiance de Pep Guardiola, mais également de Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur des Three Lions, Phil Foden suscite de l'inquiétude au sein de son club et chez les supporters des champions d'Angleterre. Après un Euro raté, Foden avait confié avoir repris le chemin de la Premier League avec le moral dans les chaussettes. « D'habitude, j'ai hâte de revenir, mais là, quand je suis revenu, mon corps et mon état mental étaient au plus bas », avait même confié celui que l'on a surnommé le petit prince du foot anglais.

Phil Foden en plein burn out ?

Dans le Daily Mail, Jack Gaughan, reporter qui suit depuis des années Manchester City, et donc Phil Foden, affirme que l'inquiétude grandit concernant ce dernier. Et pas uniquement en raison d'une perte de poids qui a suscité le trouble, mais c'est surtout l'état mental du joueur anglais, lequel pourrait être en pleine dépression, d'autant plus qu'il est attentif à ce qu'on dit de lui sur X (anciennement Twitter) et les autres réseaux sociaux. « Les représentants de Manchester City et de Phil Foden ont refusé de confirmer la nature du problème, ce qui crée forcément laisse planer le doute sur ses performances, et les critiques sur les réseaux sociaux - que Foden lit - commencent à devenir impossibles à contrôler. En privé, les joueurs de City s’inquiètent pour Foden (...) Il semblait avoir perdu du poids à l'œil nu », précise le journaliste anglais, qui rappelle que Manchester City a mis à la disposition du staff et des joueurs un psychologique, David Young, qui peut intervenir à la demande de ces derniers.