Maignan viré, Chelsea n’en croit pas ses yeux

Coupable d’erreurs à répétition, Mike Maignan a refroidi le Milan AC au moment de conclure sa prolongation de contrat. Au lieu de se réengager, le gardien français pourrait être poussé vers la sortie cet été. Une situation inespérée pour les dirigeants de Chelsea.

Mike Maignan a remis les pendules à l’heure. En difficulté avec le Milan AC cette saison, le gardien de l’équipe de France a rappelé qu’il restait une référence pendant le récent rassemblement. L’ancien Lillois s’est encore distingué lors de la séance des tirs au but contre la Croatie (2-0, 5-4 tab) dimanche en quarts de finale retour de la Ligue des Nations. Suffisant pour débloquer sa situation en Italie ? Depuis quelques semaines, la presse transalpine annonce un accord entre Mike Maignan et ses dirigeants pour une prolongation.

Le portier sous contrat jusqu’en 2026 devait se réengager à long terme et profiter d’une revalorisation salariale. Mais ses erreurs à répétition ont refroidi ses supérieurs, lesquels ont décidé de temporiser avant d’acter sa signature. Le Français a tout intérêt à réussir sa fin de saison sous peine de se voir poussé vers la sortie. Surtout si les Rossoneri ne disputent pas la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est aussi la tendance évoquée par le média anglais TEAMtalk, qui ajoute que deux pensionnaires de Premier League se tiennent prêts à profiter de la situation.

Chelsea en contact avec Maignan

En plus d’Aston Villa, qui réfléchit à la succession de l’Argentin Emiliano Martinez, Chelsea s’intéresse vivement à Mike Maignan. Les Blues suivent le gardien formé au Paris Saint-Germain depuis près d’un an et maintiennent un contact permanent avec son entourage en vue d’une possible arrivée dans la capitale anglaise. Il faut croire que le club londonien n’est pas satisfait des performances de son dernier rempart Robert Sanchez. Quoi qu’il en soit, Mike Maignan tient une très belle porte de sortie si le Milan AC décide de s’en séparer.