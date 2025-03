L'Angleterre version Tuchel commence par une victoire

Pour son premier match comme sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel a mené les siens à la victoire (2-0) ce vendredi soir contre l'Albanie lors des qualifications pour le Mondial 2026.

Les Three Lions débutaient à Wembley leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, mais c'était aussi et surtout l'occasion pour Thomas Tuchel de faire ses grands débuts comme coach de l'Angleterre. Sans être géniaux, les joueurs anglais sont venus à bout de l'Albanie (2-0), grâce à des buts signés Lewis-Skelly (20e) et Kane (77e). Au classement de son groupe, l'Angleterre est première devant la Lettonie, qui est venue difficilement à bout d'Andorre (1-0).

Off to a winning start 🙌



A 2-0 success to start the Thomas Tuchel era and our @FIFAWorldCup qualifying campaign. pic.twitter.com/lXJYDIJsHA