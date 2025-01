Flop à Chelsea, cet international français excite les foules

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Passé de titulaire indiscutable à joueur marginalisé, Axel Disasi pourrait voir son avenir à Chelsea s’assombrir. Pour le sortir de cette périlleuse situation, de nombreux cadors européens espèrent secrètement pouvoir le recruter.

La saison dernière, Axel Disasi était l’un des premiers noms à être inscrit sur la feuille de match. Aligné à 44 reprises la saison dernière, l’international français satisfaisait largement le board de Chelsea. Mais depuis l’arrivée d’Enzo Maresca, la donne a complètement changé. L’ancien défenseur de Reims et de l’AS Monaco passe un match sur deux sur le banc des remplaçants. De plus en plus marginalisé par l’entraineur des Blues, Disasi pourrait prendre la décision de s’en aller, et ce, dès cet hiver. Ça tombe d’ailleurs très bien puisque de nombreux cadors européens sont intéressés à l’idée de s’adjuger ses services au cours de ce mercato de janvier.

Axel Disasi a l’Europe à ses pieds

Selon les informations de CaughtOffside, Chelsea est prêt à écouter toutes les offres pour Axel Disasi. Le club londonien ne compte pas garder en ses rangs un joueur qui n’apporte pas pleinement satisfaction au club. Heureusement pour l’international français, sa carrière est loin d’être terminée. Encore plus si on regarde le nom des clubs intéressés à l’idée de le recruter. Le média spécialisé dans les transferts ajoute en ce sens que trois cadors européens envisagent de faire une offre pour Axel Disasi. D’abord, l’Atalanta a demandé des informations concernant son avenir. Puis, la Juventus et le Bayer Leverkusen envisagent, eux, de faire une offre pour un transfert.

Cela tombe sous le sens pour le club de la Vieille Dame, lequel a fortement besoin d’un défenseur central après l’hécatombe dans ce secteur. Avec le récent échec des négociations pour Ronaldo Araujo, les dirigeants turinois pourraient bien se tourner vers Axel Disasi. Même s’il ne réalise pas une très bonne saison, il garde une très belle cote sur le marché des transferts.