Graham Potter débarque à West Ham (officiel)

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Au lendemain de l’annonce du départ de Julen Lopetegui, West Ham a dévoilé ce jeudi matin le nom de son nouvel entraîneur. Comme pressenti dès mercredi par la presse anglaise, c’est Graham Potter qui a été nommé nouveau coach des Hammers. « West Ham United est ravi d'accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur du club. Le coach de 49 ans rejoint les Hammers et a signé un contrat de deux ans et demi. Il prendra en charge sa nouvelle équipe pour la première fois lorsque les Irons se rendront à Aston Villa au troisième tour de la FA Cup vendredi soir » publie West Ham sur son site officiel. Celui qui avait crevé l’écran à Brighton entre 2019 et 2022 est sans club depuis son départ de Chelsea en 2023.