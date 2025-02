Accord trouvé, Rashford quitte enfin Manchester United

Poussé vers la sortie par Manchester United depuis le début du mois de janvier, Marcus Rashford va rejoindre Aston Villa.

Ruben Amorim ne voulait plus en entendre parler, Marcus Rashford va enfin quitter Manchester United. Malgré un potentiel incroyable, l’attaquant anglais n’a pas convaincu le nouveau manager des Red Devils de l’inclure dans son projet. Pas assez travailleur à l’entraînement aux yeux de l’ex-coach du Sporting Portugal, Marcus Rashford a suscité de nombreuses convoitises ces dernières semaines. Le Borussia Dortmund, l’OM ou encore le FC Barcelone ont manifesté leur intérêt pour récupérer le numéro dix de Manchester United… sans succès. C’est finalement en Premier League que le buteur britannique de 27 ans va poursuivre sa carrière.

🚨 Aston Villa close to agreeing deal to sign Marcus Rashford on loan from Man Utd. Still work to do but now expected 27yo #MUFC forward will join #AVFC. Likely to include buy option, significant salary coverage + bonuses. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticFC https://t.co/AItSxUIqqh