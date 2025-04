Manchester City écoeuré, l'Angleterre a son affaire Rabiot

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le derby de Manchester n'a pas été à la hauteur des attentes, dimanche, mais un chant visant la maman de Phil Foden a scandalisé Pep Guardiola et toute l'Angleterre du football.

Quelques semaines après les débordements constatés au Parc des Princes lors du match PSG-OM visant Adrien et Véronique Rabiot, la Premier League s'offre une affaire du même type. En effet, dimanche, lors du derby mancunien qui se jouait à Old Trafford, des fans des Red Devils ont entonné des chants extrêmement injurieux visant la maman de Phil Foden, et cela, à plusieurs reprises. De quoi écœurer Pep Guardiola, lequel a regretté que l'international anglais et sa mère soient ainsi traités dans un stade aussi mythique.

« C’est un manque total de classe, je ne comprends pas pourquoi ces gens impliquent la mère de Phil. Ils devraient avoir honte », a lancé l'entraîneur de Manchester City. Sur les réseaux sociaux, Phil Foden est lui resté loin de tout cela en parlant seulement football, affirmant que les Cityzens ne baissaient pas les bras malgré une solution difficile. Et l'affaire risque d'en rester là.

We keep going 💪🏻 pic.twitter.com/khMa1MPAdc — Phil Foden (@PhilFoden) April 6, 2025

Outre-Manche, les médias se sont emparés de cette histoire, tandis que les réseaux sociaux ont été envahis de message de soutien à Phil Foden. Pour l'instant, la Premier League n'a pas annoncé d'investigations supplémentaires sur ce sujet, les chants ne pouvant être contrôlés par les clubs, ce qui dédouane Manchester United face aux autorités. Mais avec cette attitude, les fans mancuniens ne se sont pas grandis auprès du grand public, certaines sources affirment que les dirigeants des Red Devils pourraient mener leur enquête afin de déterminer qui est à l'initiative de ces chants injurieux visant la mère de Phil Foden, un enfant de la région et dont les parents avaient opté pour les deux clubs rivaux.

En effet, Claire Foden, sa maman, était fan de City, tandis que son père était lui pour United. Ceci explique peut-être cela, mais ne l'excuse pas. Cependant, l'affaire n'a clairement pas le même retentissement en Angleterre qu'a eu l'affaire Rabiot en France, la maman de la star anglaise n'étant pas monté au créneau pour défendre son fiston.