Chelsea met 1,6 milliard d’euros pour ça ‍!

Les clubs anglais sont décidément dans une autre dimension, et cela se voit au niveau des résultats européens.

L’Angleterre est en mode solo en tête du classement de l’indice UEFA, grâce notamment à ses moyens financiers colossaux. Ainsi, l’instance européenne a dévoilé une étude qui démontre à quel point les investissements économiques réalisés pour acheter des joueurs sont importants, mais ne garantissent pas la réussite sportive. Chelsea arrive en tête du classement de la valeur financière totale de son effectif en 2024, avec 1,6 milliard d’euros. Malgré ce montant colossal qui s’explique par les 41 recrues de l’ère Todd Boehly depuis 2022, les Blues n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions l’an dernier, et sont pour le moment à la porte de ce retour au plus haut niveau européen. Sans parler du titre en Premier League qui est hors de portée. L’UEFA l’affirme, c’est pourtant un incroyable record avec cette valorisation à 1,6 milliard, qui n’a jamais été atteinte dans l’histoire du football.

