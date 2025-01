La nouvelle star de MU s’agace, Chelsea débarque

En pleine progression à Manchester United, le jeune Kobbie Mainoo négocie une revalorisation salariale. Mais pour le moment, le milieu de terrain ne trouve pas d’accord avec ses dirigeants. Une situation dont Chelsea se verrait bien profiter.

Pour les premiers mois de Ruben Amorim, les satisfactions sont assez rares à Manchester United. Personne ne s’attendait à voir les Red Devils tenir tête à Liverpool (2-2) dimanche dernier tant ils avaient affiché d’inquiétantes faiblesses lors des précédentes rencontres. Au milieu de nombreuses déceptions, quelques individualités ont néanmoins tiré leur épingle du jeu. Aux côtés de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte, le jeune Kobbie Mainoo fait forte impression depuis quelques mois. Le milieu de 19 ans brillait déjà avant le changement de manager et la nomination de Ruben Amorim n’a pas ralenti son évolution.

Du coup, l’international anglais, bien que sous contrat jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire en option, négocie une revalorisation salariale. Kobbie Mainoo souhaite obtenir des revenus à la hauteur de son nouveau statut. Le problème, c’est que le Mancunien ne parvient pas à s’entendre avec un Manchester United en pleine cure d’austérité. Et selon le Daily Mail, Chelsea se verrait bien profiter de la situation pour arracher sa signature. Heureusement pour Manchester United, le jeune talent ne souhaite pas quitter son club formateur. D’autant que Ruben Amorim compte sur lui.

"I want to keep my players, especially the talented ones. I'm really happy with Kobbie" 🔴



Ruben Amorim says he wants to keep Kobbie Mainoo and Alejandro Garnacho after reports Man United were open to selling them 🔴 pic.twitter.com/JSk6i5xksE