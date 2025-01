Chelsea veut Tel, un échange XXL proposé

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea est un club qui devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les Blues veulent notamment renforcer leur attaque, alors que la dynamique est mauvaise en Premier League.

A Chelsea, la frustration est grande. Le club londonien avait bien démarré la saison mais depuis quelques matchs, ce n'est plus du tout ça en Premier League. La direction des Blues veut redonner un coup de fouet à son effectif en recrutant. Et dans l'idéal, l'idée serait de faire partir quelques indésirables par la même occasion. Christopher Nkunku ne rentre plus vraiment dans les plans de Chelsea. L'ancien du PSG ne manque pas de prétendants mais son état physique inquiète quelque peu. Ces dernières heures, les pensionnaires de Stamford Bridge ont néanmoins décidé de tenter un deal assez XXL avec le Bayern Munich.

Chelsea tente un coup de poker pour récupérer Tel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATHYS TEL (@m.tel14)

Selon les informations de Christian Falk, Chelsea vient en effet de contacter le Bayern Munich pour tenter de s'attacher les services de Mathys Tel, en cruel manque de temps de jeu en Bavière. Le journaliste de Bild rajoute que pour convaincre Munich, les Blues veulent inclure Christopher Nkunku dans le deal. Reste à connaitre la position allemande et celle de Vincent Kompany. En tout cas, cet échange aurait le mérite de relancer deux carrières dans le dur. Nkunku est estimé à 50 millions d'euros quand Tel vaut près de 30 millions d'euros. Une belle opportunité financière sur le papier pour le Bayern Munich. A noter qu'avant de jeter son dévolu son Tel, Chelsea a longtemps pensé à recruter Randal Kolo Muani. Mais l'international français devrait prendre la direction très prochainement de la Juventus. Le Parisien a un accord total avec la Vieille Dame, qui est proche de remporter une belle bataille au mercato.