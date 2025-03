La Ligue 1 a un phénomène, Arsenal est en larmes

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Triple buteur face à Reims (3-0) vendredi, Mika Biereth impressionne pour ses débuts avec l’AS Monaco. L’attaquant danois prouve que le manager d’Arsenal Mikel Arteta aurait mieux fait de lui laisser sa chance avec l’équipe première des Gunners.

Plombée par la maladresse de Breel Embolo et par les pépins physiques de Folarin Balogun, l’AS Monaco s’est trouvée un vrai buteur avec Mika Biereth. L’attaquant recruté pour 13 millions d’euros (plus 2 millions d’euros en bonus) vient de réussir un nouveau triplé face à Reims, déjà son troisième en Ligue 1 ! Le voilà avec 10 buts en 7 matchs dans le championnat français, devenant ainsi le premier joueur à atteindre ce cap aussi rapidement depuis 70 ans. Même Zlatan Ibrahimovic n’avait pas fait mieux avec le Paris Saint-Germain (9 buts pour ses 7 premiers matchs).

Les fans d'Arsenal dégoûtés

De telles statistiques ne passent pas inaperçues et vont jusqu’à traverser la Manche. On parle effectivement de Mika Biereth dans la presse anglaise qui relaye l’incompréhension des supporters d’Arsenal. On peut comprendre leur réaction sachant que les Gunners, en manque d’avant-centre après la grave blessure de Gabriel Jesus, ont vu le Danois évoluer au sein de leur centre de formation. Le natif de Londres y a notamment côtoyé son coéquipier à Monaco Folarin Balogun. Mais en concurrence avec Gabriel Jesus, Kai Havertz ou encore Eddie Nketiah, Mika Biereth n’a pas gagné les faveurs de Mikel Arteta.

📍 That pass

🔥 That finish



↩️ Throwing it back to this perfect link-up vs Chelsea@balogun 🤝 Biereth pic.twitter.com/9QVizx9sl6 — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) November 18, 2021

Le manager d’Arsenal ne l’a jamais aligné avec l’équipe première, d’où les départs en prêt du jeune attaquant qui a fini par se révéler à Sturm Graz, avant son arrivée sur le Rocher cet hiver. Le coach espagnol des Gunners peut s’en vouloir, pendant que son homologue monégasque Adi Hütter se réjouit de son erreur. « C’est impressionnant ! Ce qu’il a fait encore en atteignant déjà la barre des 10 buts en Ligue 1, avec un troisième hat-trick d’affilée en autant de matchs (à domicile), c’est énorme », a réagi l’Autrichien ravi du recrutement de ses dirigeants.