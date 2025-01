Manchester United pris dans un piège infernal

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Quatorzième de Premier League après sa défaite contre Newcastle, Manchester United n'est pas en position de force au moment où le mercato s'ouvre. Car les Red Devils sont dans l'oeil des instances du fair-play financier.

Tandis que Manchester City attend de savoir à quelle sauce il va être mangé suite aux nombreuses infractions reprochées aux champions d'Angleterre, du côté d'Old Trafford, si la peur est moins grande, il s'avère tout de même que le mercato d'hiver ne sera pas simple. Au moment où Ruben Amorim exige de ses dirigeants qu'il renforce une équipe que l'entraîneur portugais n'a pas du tout réussi à redresser, ces derniers savent que la réalité n'est pas facile. En effet, selon le média spécial @ManUtdMEN, même si les Red Devils sont à la dérive en Premier League, cela ne leur donne pas le droit d'enfreindre les règles du PSR (Premier League’s profitability and sustainability regulations), l'équivalent de la DNCG.

Autrement dit, avant même d'acheter des joueurs, Manchester United va devoir en vendre afin d'avoir de l'argent à investir sur ce marché hivernal des transferts. Et selon différents médias anglais, Ruben Amorim a d'ores et déjà décidé qui seront les joueurs poussés vers la sortie dès le début de ce mois de janvier, il s'agit de Marcus Rashford, Antony et Christian Eriksen sur lesquels le technicien arrivé en décembre ne compte plus. Une fois ces dossiers concrétisés, l'entraîneur mancunien aurait le souhait de recruter un nouveau gardien de but afin de concurrencer André Onana, dont il attend beaucoup plus, et un latéral, Nuno Mendes en priorité, même si le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau à Manchester United.