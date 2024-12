Pep Guardiola ne se fera pas virer, il partira

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La défaite de Manchester City contre Manchester United, après un scénario délirant, a laissé Pep Guardiola dans un état de sidération. Les Cityzens sont en chute libre et l'avenir de l'entraîneur ne dépendra que de lui.

Une victoire en onze matchs. Ce lundi, Pep Guardiola doit se pincer (ou s'égratigner le visage) en lisant le bilan de son équipe après le fiasco vécu en toute fin de match face à Manchester United. Si le technicien espagnol n'a pas eu besoin d'attendre cette défaite pour comprendre que sa formation n'avançait plus, l'heure est désormais aux interrogations pour Pep Guardiola. Alors qu'il a prolongé son contrat de deux ans avec les champions d'Angleterre, son avenir n'est pas en danger dans l'esprit des dirigeants de Manchester City. Mais la presse anglaise pense que lassé de tout cela, Guardiola pourrait décider par lui-même de jeter l'éponge et de partir avant que cela se finisse mal. Dans le Daily Mail, on pense que l'entraîneur espagnol va finir par tout lâcher.

Guardiola ne sera pas viré de Manchester City

Pour Ian Ladyman, qui couvre l'actualité de Manchester City, il est évident que malgré sa récente prolongation de contrat, Pep Guardiola ne fera pas le combat de trop. « Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans, mais il ne faut pas y prêter attention. Quand il sentira que le moment est venu de partir, il partira. Il l'a fait en 2014, en quittant Barcelone après quatre ans qui l'ont laissé émotionnellement épuisé. S'il estime que c'est le bon moment, il le fera aussi avec Manchester City. Guardiola n'est pas le genre d'homme à attendre qu'on le lui demande de partir », prévient le journaliste anglais, qui précise cependant que pour l'instant rien n'indique que l'entraîneur des Cityzens jettera l'éponge dans les prochains jours. Le PSG, prochain adversaire du club de Pep Guardiola en Ligue des champions, espère surtout que Manchester City ne se refera pas une santé d'ici le 22 janvier lorsque les deux formations se croiseront au Parc des Princes.