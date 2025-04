Man United vire le meilleur joueur de l'OL

Dans : Premier League.

Fautif sur les deux buts encaissés face à l’Olympique Lyonnais (2-2) jeudi en Ligue Europa, André Onana risque d’en subir les conséquences. Le gardien de Manchester United pourrait perdre sa place de titulaire dès ce week-end à Newcastle.

Décrit comme l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, André Onana a donné raison à Nemanja Matic. L’international camerounais s’est rendu coupable de deux erreurs grossières contre l’Olympique Lyonnais jeudi. Le voilà maintenant à neuf boulettes ayant amené un but depuis son arrivée en 2023. La statistique n’est pas flatteuse et ce n’est pas la seule moquerie apparue dans la presse anglaise ces dernières heures. Heureusement pour lui, André Onana pouvait au moins compter sur le soutien de Ruben Amorim.

Après le quart de finale aller de Ligue Europa, le manager de Manchester United a exclu un éventuel changement de gardien. « Non, on continuera à faire la même chose : s'entraîner, regarder les matchs, essayer de trouver le meilleur onze pour gagner les matchs, a répondu le Portugais. Quand un joueur fait une erreur, c'est toute l'équipe qui fait une erreur. Donc on continue comme ça. » André Onana a dû apprécier. Sauf que Ruben Amorim a peut-être simplement évité de l’accabler dans une soirée cauchemardesque.

Onana annoncé remplaçant

Car dès le lendemain, le Daily Mail nous apprend que le technicien prépare plusieurs changements avant le déplacement à Newcastle dimanche. Et parmi ces modifications, l’ancien entraîneur du Sporting Portugal envisage de reléguer André Onana sur le banc au profit de sa doublure Altay Bayindir. Reste à savoir si le technicien pense à ménager son portier, ou si le dernier rempart formé au FC Barcelone a vraiment perdu sa place. En cas de choix fort de la part de Ruben Amorim, le gardien recruté pour 52,5 millions d’euros pourra s’inquiéter en vue du mercato estival.